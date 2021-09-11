Hasanpaşa köfte tarifi: MasterChef Hasanpaşa köftesi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Masterchef yeni bölümleriyle ekrana gelmeye hız kesmeden devam ederken Hasanpaşa köfte tarifi merak ediliyor. Hasanpaşa köftesi, bir çeşit fırında köftedir ve Osmanlı mutfağında yer alır. Lezzetli menülerde tercih edilen Hasanpaşa köfte tarifi ve malzemeleriyle merak edilmeye başlandı. Hemen hemen herkesin severek yediği, yapılışı ve malzemeleri ile kolay olan Hasanpaşa köfte nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? MasterChef Hasanpaşa köfte tarifi!
Köfteler için:
500 gram dana kıyma
4 dilim rendelenmiş bayat ekmek içi
1 adet orta boy rendelenmiş soğan
1 çay kaşığı karabiber
2 çay kaşığı tuz
İçi için:
4 adet orta boy patates
1 su bardağı süt
1 çay kaşığı tuz
1 çorba kaşığı sıvıyağ
Üzeri için:
3-4 çorba kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı pulbiber
Tüm malzemeyi derin bir kapta karıştırıp köfte harcını hazırlayın. Harçtan avucunuzu dolduracak kadar parçalar kopartıp, ortası boş kaseler hazırlayarak fırın tepsisine dizin. Diğer taraftan patatesleri haşlayıp rendeleyin. Üzerine süt, sıvıyağ ve tuzu ekleyip karıştırarak püre hazırlayın. Püreyi bir sıkma torbası yardımı ile hazırladığınız köftelerin ortalarına sıkın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üstleri kızarana kadar pişirin. Fırından çıktıktan sonra her köftenin üzerine fındık büyüklüğünde tereyağı koyup pulbiber serpin ve servis yapın.