Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyarbakır’da Hafızlık İcazet Programı’na katıldı

Erbaş, Sur ilçesinde bulunan Ulu Cami'de düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen gençlerin hafızlık icazet merasimi vesilesiyle Diyarbakır'da bulunduklarını ve bundan gurur duyduklarını söyledi. İslam dininde hafızlığın önemine değinen Erbaş, "Hafızlığını tamamlamış kardeşlerimizin ve gençlerimizin icazetlerini almak için düzenlenen merasim, merasimlerin en hayırlısıdır. Ruhumuza, hayatımıza şifa ve rahmet olan zihinlerimizi aydınlatan ve bizlere sonsuz ufuklar açan yüce kitabımızın ezberlenmesinin heyecanı bizi bu güzel mekanda, Anadolu'muzun belki de ilk ezanının okunduğu bu diyarda, Diyarbakır Ulu Cami'de buluşturdu." diye konuştu.

"İNSANI VE İNANAN TOPLULUKLARI YÜCELTEN BİR KİTAPATIR"

"Kur'an-ı Kerim insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran bir hidayet rehberidir." diyen Erbaş, şöyle devam etti: "Kur'an-ı Kerim hakkı hakikati, ilmi irfanı, edebi hikmeti, adaleti, sevgi ve saygıyı, merhameti, ahde vefayı, iyi kul olmayı, iyi baba, anne, aile, eş ve iyi evlat olmayı öğretiyor. Yoksa insanlık karanlıklardan aydınlığa nasıl çıkacak. Kur'an-ı Kerim insanı ve inanan toplulukları yücelten bir kitaptır. Bu kitaba ve onun gösterdiği ilkelere sığınarak yüceltir. Onun için Kur'an-ı Kerim'in bir hayat rehberi, hidayet kılavuzu bilinciyle iman etmeli ve onun hayat veren ilkelerini mesajlarını en doğru şekilde anlamanın ve yaşamanın gayreti içinde olmalıyız. Onun lafzını en doğru şekilde okumak, manasını okumak ve ahkamını yaşamak için gayret sarf etmeliyiz."