Husumetlisini sokak ortasında öldürmüştü... İzmir’deki cinayetin nedeni ortaya çıktı





CİNAYETİN NEDENİ POLİSE İHBAR İDDİASI

Öte yandan olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren ekipler, meydana gelen olayda M.K.'nin yanında bulunan 2 kişi daha olduğunu, M.K.'nin arkadaşları olduğu tespit edilen şüphelileri gözaltına aldı. Polis ekiplerinin bir süre önce M.K.'nin iş yerine bir operasyon düzenlediği, bu operasyon sırasında bir tabancanın yakalandığı, M.K.'nin ise kendisini Savaş Akova'nın ihbar ettiğini düşündüğü ve bu yüzden tartıştıkları öğrenildi.