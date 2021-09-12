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Giriş Tarihi: 13.9.2021 00:57 Son Güncelleme: 13.9.2021 00:58

Son dakika! Kuşadası Körfezi’nde deprem! Aydın ve İzmir’de de hissedildi

Son dakika! Kuşadası Körfezi’nde deprem! Aydın ve İzmir’de de hissedildi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre Ege Denizi Kuşadası Körfezi’nde 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssüne yakın bölgede olan Aydın ve İzmir illerimizde sarsıntılar hissedildi. İşte son dakika Kuşadası Körfezi deprem olayının detayları.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Ege Denizi Kuşadası yarımadası açıklarında saat 00:40'da 3.5 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 7.00 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Aydın ve İzmir illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı. Son dakika deprem haberinin detayları…

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: EGE'DE 3.5 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Aydın ve İzmir'de hissedilen son dakika Ege Denizi deprem olayına ilişkin detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

AFAD VERİLERİ

DEPREMİN KONUMU

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Son dakika! Kuşadası Körfezi’nde deprem! Aydın ve İzmir’de de hissedildi
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