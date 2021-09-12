Ürgüp’teki festivalde ilk doz aşısını yaptıran 100 kişi balona bindi

'Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu ve Balon Festivali' son gününe sıcak hava balonu etkinliği ile başladı. Ürgüp Belediyesinin düzenlediği etkinlik kapsamında ilk doz aşısını yaptırıp kurayla belirlenen 100 kişi, sıcak hava balonuna binme hakkı kazandı. Sabahın ilk ışıklarında alana gelen vatandaşlar sıcak hava balonuna bindi. Kurayla belirlenen talihliler Kapadokya'yı gökyüzünden izleme imkanı buldu. Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "Artık festivalimizin son gün sabahındayız. Festivalimizi taçlandırma adına sabah uçuşumuzu gerçekleştireceğiz. Balonlarımız şişiyor. Bölgenin güzelliklerini birazdan misafirlerimizle birlikte seyretme imkanı bulacağız. Bölgemizi en güzel şekilde tanıttığımıza inanıyorum. Festival çok yoğun katılım ile gerçekleşiyor. Bölge ekonomisine fayda sağlayacağını düşündüğümüz festivalin son günündeyiz. Balon uçuşundan sonrada inşallah bağımıza geçeceğiz. Bağ bozumu ile festivalimizi sonlandıracağız" diye konuştu.

Kurayla belirlenen 100 kişinin sıcak hava balonuna bindiğini kaydeden Aktürk, "Pandemiden kurtulmanın yolu aşıdan geçiyor. İnsanlara aşılarını en kısa sürede yaptırmalarını öneriyorum. Biz de bu vesileyle festivalimizde sosyal farkındalık oluşturalım dedik. 1 hafta boyunca ilk doz aşısına başlayan insanlarımızın arasından kurayla seçtiğimiz misafirlerimizi balonla buluşturmanın mutluluğu içindeyiz. Pandemiden kurtulmamız için aşımızı olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kurayla sıcak hava balonuna binme hakkı kazanan Recep Küçüköver ise, "Ürgüp Belediyesi'ne böyle bir etkinliği düzenlediği için teşekkür ediyoruz. Bizde aşımızı olduk. Balona binmeye hak kazandık. Çok mutlu olduk" dedi.

