Bolu Emniyeti’nden “Şahin 1” operasyonu

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından bu ülkede yaşayan bir çok insanın kaçak yollardan Türkiye'ye giriş yaptı. Türkiye Cumhuriyeti tarafından hiçbir izinleri olmayan özellikle Afganlı vatandaşlar Bolu ve çevre illere gelmesi konusu üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü il genelinde "Şahin1" operasyonu adı altında meydanlarda uygulama gerçekleştirdi.



Asayiş şubesinin sorumluluğu altında gerçekleştirilen "Şahin 1" operasyonuna tüm il emniyet müdürlüğü personeli kadın-erkek ayırtmaksızın görev yaptı. Yetkililer bu uygulamaların devam edeceğini açıkladı.