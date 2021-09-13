Doğan Subaşı: İmamoğlu ailesiyle Rumeli Hisarı’ndaki köşkte yaşayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Eylül ayı meclis toplantıların ilk oturumu Kovid-19 tedbirleri kapsamında Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İBB Meclisi 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı.



Mecliste konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı ve MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz, İBB yönetiminin Halk Süt uygulaması kapsamında Çatalca'da ve Silivri'deki süt üreticilerinden süt alımı yapmadığını belirtti. Yılmaz yaptığı konuşmada şunları söyledi:



'İBB'YE SÜT SATILMIYOR'



"Halksüt olayında ısrarla Çatalca ve Silivri'den süt alındığını söylüyorsunuz. Kooperatiften aldığınızı söylüyorsunuz. Ben yazın her gün köyleri gezdim. Muhtara sordum, hayvancıya sordum, çiftçiye sordum. Bir kişi de 'İBB'ye ben süt veriyorum' demedi. Gelin buyurun Silivri'de 'Süt sağım şenliği' yapalım. Süt aldığınız çiftçilerle beraber. Var mısınız? Ekrem Bey gelsin görelim kimden süt alıyorsa o çiftçileri de görelim hayvancıları da görelim. Çünkü benim gezdiğim, gördüğüm bir köyden bir Allah'ın kulu çıkıp da İBB'ye süt veriyorum demedi. Sosyal medyaya baktığımızda, Silivri'deki ve Çatalca'daki sütçü süt veriyor İBB'ye."



AK Parti grubu adına konuşma yapan Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İBB yönetimini son günlerde arızalanan toplu taşıma araçları ve iflasın eşiğine gelen İSPARK ile 2 buçuk yılda 7 kez zam isteyen İSKİ konularında sert eleştirdi.



MERCEDES YETERSİZ BULUNDU



Göksu, İETT'nin 2013-2018 arasında araçlarının yüzde 75'ini yenilediğini ve Avrupa'nın en genç toplu taşıma araçlarına sahip olduğunu aktardı. Göksu konuşmasında, "İETT'nin aldığı otobüslerin hepsini öz kaynaklarıyla aldı. Siz ise 2 buçuk yılda İBB kaynakları ile bir tane bile yeni araç alamadınız. İETT'nin web sayfasına baktığımızda 2018 Kasım ayı verilerine göre dünyada toplu ulaşım araçlarının yaş ortalaması New York 9.2, Tokyo 11.83, Berlin 7, Paris 8, Roma 13, İstanbul 5,8" dedi.



Göksu, Mercedes marka araçlarının bakım ihalesinde Mercedes'in İBB yönetimi tarafından ihaleye alınmadığını ve ihaleyi CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşaviri olduğu firmaya verildiğini belirtti. Tüm ihale dosyalarının ise sadece aynı dört firmanın almasına izin verildiğini söyleyen Göksu, "Bu dört firmanın üçü bütün ihalelere teklif yerine teşekkür mektubu göndermiş" diye konuştu.



İSPARK'taki zarara da değinen Göksu, İBB'nin hazırlattığı bağımsız denetçi raporlarındaki sonuçlara göre İSPARK'ın sadece 2020 yılında yaklaşık 100 Milyon TL zarar ettiğini açıkladı.





İMAMOĞLU AİLESİ KÖŞKTE YAŞAYACAK



CHP Grubu adına konuşma yapan Grup Başkanvekili Doğan Subaşı İBB Başkanı İmamoğlu'nun Rumeli Hisarı'nda bulunan Naif Baba Tekkesi ve şehitlik arazisi içerisindeki konutta ikamet etmeye başlayacağını doğruladı. Subaşı, köşk için kaç milyon TL harcandığına dair sorulara yanıt vermedi.



ÜCRETSİZ İSPARK KOMİSYONA SEVK EDİLDİ



Mecliste yapılan konuşmaların ardından gündem maddeleri komisyonlara sevk edildi. Maddeler arasında İBB Meclisi tarafından sağlık çalışanlarına tanınan İSPARK otoparklarını ücretsiz kullanma haklarının 31 Aralık'a kadar uzatılması teklifi de yer aldı. Temmuz ayında meclisten geçen karar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilerek meclise iade edilmişti.



KOMİSYON KURULDU



Toplantıda AK Parti tarafından İETT tarafından yapılan ihalelerin teknik ve mali açıdan incelenmesi, varsa eksikliklerin araştırılması ve önerilerin sunulması amacıyla 3 ay süreli araştırma komisyonu kurulması teklif edildi. CHP ve İYİ Parti'nin ret oyu verdiği teklif AK Parti ve MHP gruplarının oylarıyla oy çokluğu ile kuruldu. 2019-2020 ve 2021 yılını kapsayan komisyon İETT Araç Alım ve Bakım İşleri İnceleme - Araştırma Komisyonu olarak çalışacak.