Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden değerlendirme

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak; Ula Yangın Yönetim merkezinde 13 Eylül Pazartesi günü düzenlenen basın bilgilendirme toplantısına Muğla merkezde görev yapan haberciler katıldı.

Bölge Müdürü Yasin Yaprak, 29 Temmuz'da Marmaris yangınıyla başlayan ve 12 Ağustos'ta Köyceğiz yangınının kontrol altına alınmasıyla sona eren 15 günlük süreci gün gün neler yaşandığını yaptığı sunumla detaylı bir şekilde anlattı.

Bölge Müdürü Yaprak, tüm yangınların kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları yapıldığını ve şu an itibariyle tüm yangın bölgelerinde kesim işlerinin sürdüğünü söyledi. Yaprak, kesim işleri ve saha temizliğinin ardından yanan alanlarda ağaçlandırma çalışmalarının başlatılacağını belirtti.

15 GÜNDE 75 YANGINLA MÜCADELE EDİLDİ

Bölge Müdürü Yasin Yaprak, 29 Temmuz'da Marmaris yangınıyla başlayan ve son olarak Köyceğiz yangınının kontrol altına alındığı 12 Ağustos tarihi arasında geçen 15 günde 45'i orman 30'u ziraat olmak üzere 75 yangın meydana geldiğini söyledi. Bu süreçte 8 büyük yangının yaşandığını belirten Yaprak, tüm yangınlarda toplam 52 bin hektar alanın yandığını kaydetti.

BAZI GÜNLER AYNI ANDA 8 BÜYÜK YANGINLA MÜCADELE EDİLDİ

Marmaris yangınının ilk başladığı andan itibaren çok hızlı şekilde ve yerleşim yerlerini tehdit ederek büyüdüğünü belirten Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Marmaris yangınında ilk önceliklerinin can ve mal kaybının yaşanmaması olduğunu, bu yüzden ilk andan itibaren hem kara hem hava araçlarının buna göre yönlendirildiğini söyledi. Buna rağmen yangının ilk günü Marmaris'te yangın söndürme ekiplerine yardım eden Şahin Akdemir adlı vatandaşın hayatını kaybetmiş olmasından duydukları üzüntüyü belirtti.

YANGINLAR SÜRECİNDE TÜM ÜLKE TEK VÜCUT OLDU

Muğla bölgesindeki yangınların büyümesinin ardından adeta afet haline dönüştüğünü kaydeden Bölge Müdürü Yaprak, bu süreçte vatandaşların, diğer kamu kurum ve kuruluşların, özel sektörün tek vücut haline geldiğini belirterek, yangınlar sürecinde emeği geçen ve desteği olan herkese tüm kamu kurum ve kuruluşlara, özel sektöre, vatandaşlara teşekkür etti.

YANAN ALANLARDA ÇALIŞMALAR HEMEN BAŞLADI

Yana alanlarda çalışmaların hemen başladığını belirten Bölge Müdürü Yasin Yaprak, yanan ağaçların kesilip sahaların temizlenmesinin ardından ağaçlandırma çalışmalarının başlanacağını söyledi.