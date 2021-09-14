14 ton ayçiçek yağını çaldı

Kocaeli Gebze İlçesinde 03 Eylül 2021 günü meydana gelen olayda, 14 ton ayçiçek yağı yüklü kamyonun çalınması ile ilgili soruşturma başlatan Kocaeli polisi, olayı gerçekleştiren kişinin, daha öncede çoğunluğu hırsızlık 8 ayrı suç kaydı bulunan Y.E olduğunu tespit etti.

Çalınan kamyon olaydan bir gün sonra İstanbul'da yüksüz bir şekilde bulunarak ruhsat sahibine teslim edildi. Olayla ilgili olarak aranan Y.E ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Öte yandan çalınan ayçiçek yağının 6 tonluk bir kısmı yine İstanbul'da bulunarak mal sahibine teslim edildi. Kayıp 8 ton yağın bulunması amacıyla çalışmalar devam ediyor