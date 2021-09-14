Kadıköy’de patlamanın yaşandığı restoran alev alev yandı

Olay, 03.15 sıralarında Kadıköy
Osmanağa Mahallesi Halitağa Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restoranda önce bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlamanın ardından restoranda yangın çıktı. Yangın kısa sürede restoranı sardı.
RESTORAN YANDI
İhbar üzerine olay yerine Kadıköy ve Üsküdar'dan itfaiye ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alırken uzun süre soğutma çalışması yaptı. Restoranda ve çevresinde bulunan işyerlerinde patlama ve yangın nedeniyle hasar meydana geldi.
GÖRGÜ TANIĞI OLAYI ANLATTI
Olayla ilgili konuşan Şevki Yazan, "Ben otoparkta görevliyim, bir patlama duydum. Patlama duyunca o anda hemen yangın tüpüyle müdahale ettim. Ama başaramadım. Sonra hemen itfaiyeyi aradım. Sonra müdahale ettiler. Büyük bir patlama çıktı. Bizim bir camlarımız patladı. Başka da bir şey yok. Burada bir ufak bir hasarımız var."dedi.
Patlamanın nedeni polis ve itfaiye ekiplerinin yapacağı detaylı inceleme sonucunda belirleneceği öğrenilirken olayla ilgili çalışma başlatıldı.