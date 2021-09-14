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Haberler Yaşam Haberleri Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango İdaresi ile 13 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 14.9.2021 09:34 Son Güncelleme: 22.9.2021 01:41

Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango İdaresi ile 13 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı!

Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango İdaresi ile 13 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde her hafta yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen MPİ Sayısal Loto sonuçları bugün (13 Eylül 2021 Pazartesi) bir kez daha şans oyunu severlere duyuruldu. Uzun süredir 6 şanslı numarayı doğru tahmin eden olmayınca büyük ikramiye tutarı rekor seviyeye ulaşarak 211 Milyon TL’yi aştı. Çılgın büyük ikramiye tutarına sahip olmak isteyenler ise Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerine uğrayarak kupon doldurmaları sonrasında şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek 13 Eylül MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Milli Piyango İdaresi ile 13 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı detayları.

"Çılgın Sayısal Loto sonuçları" haftalık düzende 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişiyle duyurulmaya devam ediliyor. 211 Milyon Türk Lirasına ulaşarak MPİ tarihinde rekora imza atan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyen şans oyunu severler Milli Piyango Online üzerinden kupon doldurmaları sonrasında kazandıran numaraları merak ederek "13 Eylül MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (13 EYLÜL)

Milli Piyango Online 13 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama detayları…


Milli Piyango İdaresi (MPİ) 13 Eylül Sayısal Loto sonuçları: 41 - 89 - 9 - 25 - 12 - 20 + 76 (JOKER)


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


SAYISAL LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.



SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
  • Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango İdaresi ile 13 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı!
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