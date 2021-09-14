Son dakika: ’Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın hakim karşısında! Mağdurlar ateş püskürdü: İdam edilse bile…

Son dakika haberleri... "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 75 bin 260 yıla kadar hapsinin istendiği yargılamada Aydın, mağdurların zararını karşılayacak bir parası olmadığını ancak yurtdışında ve yurtiçinde el konulan malvarlıklarıyla zararını giderebileceğini söylemişti.
TOSUNCUK HAKİM KARŞISINDA
İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Mehmet Aydın'ın yargılanmasına başlandı. Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan getirilen sanık Aydın, mahkeme salonuna alındı.
4 TUTUKSUZ SANIK DA MAHKEME SALONUNDA
Duruşmaya Aydın ile birlikte 4 tutuksuz Niyazi karakoç, Cafer Çolak, Koray Hasgül ve Savaş Yıkılmaz da katıldı. Mahkeme salonuna getirilen tutuklu sanık Mehmet Aydın'ın ise gri uzun kollu bir gömlek, krem rengi bir pantolon giydiği ve saçlarının uzadığı görüldü.
'HER KESİMDEN İNSAN VARDI'
Duruşmada 4 sayfalık yazılı bir savunma hazırladığı belirten Aydın, hakim karşısında savunmasını okudu. Tosuncuk savunmasında 'Çiftlik bankta milletvekili, polis, asker, eğitimi yüksek derece veya düşül derece olan birçok kesimden insan vardı. Ben ortaokul mezunu bir insanım. Bu sisteme nasıl bu kadar insanı dahil etmiş olabilirim' ifadelerini kullandı.
'HERKES HAYALİME İNANDI'
Zaman zaman sesi tirreten Aydın, hiçbir zaman olmayan bir şeyi varmış gibi göstermediğini ve hazırladığı projesine inandığını söyleyerek 'İnsanlar da benim hayalime inandı. Amacım Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaktı. Art niyetim olsaydı destek almak için devlete bu projeyi sunmazdım, devleti işin içine katmazdım' şeklinde konuştu.
'HERKESİN MAĞDURİYETİNİ KARŞILAYACAĞIMI SÖYLEDİM'
'Olaylardan sonra herkesin mağduriyetini karşılayacağıma dair bir ses kaydı gönderdim' diyen Tosuncuk, 'Bazı çalışanlarım niyetimi suistimal etmiştir ama ben hiçbir çalışanıma talimat vermedim' sözlerini sarfetti.
'SAADET ZİNCİRİYLE ALAKASI YOK'
Sanık avukatı Fatih Kuş ise Mehmet Aydın'ın zamanında devlete sunduğu yazıyı mahkeyeme vererek 'Bakanlık bu sistemin panzi sistem olduğuna yönelik açıklama yaptı ve rapor hazırladı. Bu rapora yönelik yargılama yapılıyor. Bu rapor yeterli değildi. Saadet zincirine benzetilmeye çalışıldı. Bunun sebebi de ödül olarak altın verilmesi.' dedi.
3 bin 750 magdurlu ilk dava duruşmasınIN görülmesinin ardından mahkeme, dosyadaki mali işlemlerin incelenmesi için 3 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulmasını kararlaştırırken, 750 mağdurun yer aldığı ikinci davanın duruşması da görüldü.
'ADIN DOLANDIRICI OLARAK KALSIN İSTEMİYORUM'
Duruşmadaki savunmasında sanık Mehmet Aydın, 'Benim asıl teslim olma sebebim parasını alamayan mağdurların parasını almalarıdır. Kendimi aklamak istedim yoksa adım dolandırıcı olarak kalacak ve bunu istemiyorum. Bu nedenle teslim olmaya karar verdim' dedi.
LÜKS TEKNELER SORULUNCA...
Lüks oteller ve teknelerde çekilen fotoğraflarının sorulması üzerine ise sanık Aydın, 'Fotoğrafların hepsi eski, eşimle Antalya'da gittiğimde de fotoğraf çekildim. Hepsi ülkede çekilmiş fotoğraflardır' şeklinde konuştu.
MÜŞTEKİLER 'ŞİKAYETÇİYİZ' DEDİ
Duruşmada müşteki Tanju Ç., 'Bu sistemi televizyon ve arkadaş ortamından öğrendim. 25 bin lira zararım var. Şikayetçi değilim. Parayı yatırsa da yatırmasa da olur' derken duruşmaya katılan diğer müştekiler mağdur olduklarını, paralarını geri alamadıklarını ve sanık Mehmet Aydın'dan şikayetçi olduklarını söyledi.
'İDAM EDİLSE BİLE İÇİM SOĞUMAZ'
Duruşmada söz alan müşteki Özkan A. ise 'Televizyonda bakan ve siyasetçilerin reklamıyla bu işe girdim. 13 bin lira yatırdım. Babam bana küstü ve 2 ay önce öldü. Bu adamın idam edilmesi bile benim içimi soğutmaz' sözlerini sarfetti.
'YALAN SÖYLEMEDİM VE KİMSEYİ KANDIRMADIM'
Müşteki beyanlarından sonda söz alan sanık Aydın, 'Bu arkadaşların hiçbiri tanımıyorum. Ben yalan söylemedim. İnsanları kandırmadım. Bu insanlar paralarını alamadığı için şikayetçiler. Paralarını alamamalarının sebebi ise mal varlıklarıma el konulmasıdır'
'PARAMIZI ÖDEYECEK MİSİN MEHMET AYDIN'
Müşteki Bülent K.'nın söz alarak sanık Mehmet Aydın'a 'Paramızı ödemek istediğinizi söylüyorsunuz. Bunu gerçekten istiyor musunuz?' diye sorması üzerine sanık Aydın, 'Zaten ben bunun için teslim oldum. Mal varlıklarımdaki el konmalar kalkarsa ödeyeceğim' cevabını verdi.