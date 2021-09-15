Cinayetten kayıp anahtar çıktı

İzmir
'deki
korkunç olay, önceki gün meydana geldi. Oto ve halı yıkama işiyle uğraşan Murat Kanlı
(28), tartıştığı Savaş Akova
'ya (28) kurşun yağdırıp kaçtı. Ağır yaralanan Akova, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. SABAH, zanlı Murat Kanlı'nın ifadesine ulaştı. Kanlı, "Savaş
aracını olay günü işyerime getirdi. Elektrikler kesilince Karabağlar
'daki diğer işyerime geçtik. Telefonum Savaş'ın aracında şarjdaydı. Almak için kapıyı açmak istedim ancak kilitliydi. Anahtarı bulamadık. Bunun üzerine Savaş yavaş yavaş sinirlenmeye başladı" dedi. Savaş'ın kendisine ve çalışanlara, 'Bu işi 10 dakika içinde çözün, yoksa sonucu kötü olacak' dediğini söyleyen Kanlı, "Savaş'a, 'Biz dostuz. Ufak meseleyi büyütme' dedim. Kısa süre sonra işyerimin önüne 2-3 araç daha geldi. Gelenlerden biri tanıdığım Oktay Kurç
isimli şahıstı. Oktay'ın elinde pompalı tüfek vardı. Oktay'a 'Hayırdır abi, beni tanımadın mı?' deyince tüfeği indirip aracın altına attı. O sırada bekçiler geldi. Bekçilere tüfeğin bana ait olduğunu söyleyince karakola götürdüler. Savaş da karakola geldi" şeklinde konuştu.
KARAKOLDAYKEN MESAJ ATTI
Karakoldayken Savaş'ın kendisine mesaj attığını söyleyen Kanlı, "Bana 'Mahalleye geçtiğinde görüşelim' dedi. İfadem bittikten sonra buluştuk. Konuşma sırasında Savaş'ın karın bölgesindeki tabancayı gördüm. Elini tabancaya doğru götürünce, ondan hızlı davranarak 4-5 el ateş ettim. Pişmanım" diye konuştu.