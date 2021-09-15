DGS ek tercihler ne zaman? 2021 ÖSYM ile DGS ek tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS ek tercih işlemlerinin hangi tarihte başlayacağı henüz açıklanmadı. DGS tercihlerini kazananların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Ek tercihlerin ise bu tarihten sonra başlaması bekleniyor.

DGS EK KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR AÇIKLANDI MI?

DGS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için boş kontenjanlar da belli olmadı.

DGS EK YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.