Dikey Geçiş Sınavı tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından DGS ek tercih işlemleri gündeme geldi. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler için ek tercih tarihleri önem taşıyor. DGS ek yerleştirme ile beraber adaylar istedikleri lisans programı için son şanslarını değerlendirecek. Peki DGS ek tercihler ne zaman? 2021 ÖSYM ile DGS ek tercihleri nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylı bilgi
DGS ek tercih işlemlerinin hangi tarihte başlayacağı henüz açıklanmadı. DGS tercihlerini kazananların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Ek tercihlerin ise bu tarihten sonra başlaması bekleniyor.
DGS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için boş kontenjanlar da belli olmadı.
DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.
Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.