Tandıra düştü ölümden döndü

Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Tepebaşı köyünde yaşayan 4 çocuk annesi 66 yaşındaki Melek Akar, ekmek pişirmek için tandır yaktı. Uzun süre tandırda çalışan yaşlı kadın bir anda dengesini kaybederek tandıra düştü. Kendi başına tandırdan çıkan kanının imdadına köylüler yetişti. Hemen Tercan Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz kadının Başı, elleri ve saçlarında yanıklar oluştu. Tercandaki müdahelenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Merkezine sevk edildi.

Yaşadıklarını anlatan Melek Akar, "Yanımda kimse yoktu tandırda ekmek yapmak istedim. Dengemi kaybedip içine düştüm. Tandırdan çıkabilmek için çok uğraştım. Oradan çıkmama herkes şaşırdı. 45 senedir ekmek pişiriyorum. Olacak oluyor. Acemi değilim. Ayağım ağrıdığı için dengemi kaybettim ve düştüm" dedi.