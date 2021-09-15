Tur teknesinde asker eğlencesi kanlı bitti

Muğla
'da tur teknesinde düzenlenen asker eğlencesinde çıkan kavgada denize düşen Erdem Acar
(21) yaşamını yitirdi. Olay, önceki gece Köyceğiz Gölü
'nde meydana geldi. Asker eğlencesi için 11 kişi tekne kiraladı. Alkol alıp müzik eşliğinde eğlenen grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada tekneden bir kişinin düştüğünü gören çevredekiler, polisi aradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile polis dalgıçları sevk edildi. Dün öğle saatlerinde, kavgada denize düşerek teknenin pervanesine çarpıp yaralanan Erdem Acar'ın cesedine ulaşıldı. Polis, tekne kaptanı Yiğit S.'nin de aralarında bulunduğu 12 kişiyi gözaltına aldı.