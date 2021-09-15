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Giriş Tarihi: 15.9.2021 10:40

Yayman: Hatay’ı kültür turizmin başkenti yapacağız

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Yayman: Hatay’ı kültür turizmin başkenti yapacağız

SABAH’ı ziyaret eden Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman,  kentin sembolü olan Meclis Binası’nı restore ederek Hatay’a kazandırmanın mutluğunu yaşadıklarını söyledi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yakın zamanda restore edilip Meclis Kültür ve Sanat Merkezi adı altında açılan Meclis Binası'nın Hatay'a yakıştığını belirterek, "Hatay, barışın ve kardeşliğin şehridir. Farklı görüşlere sahip olsak da kültür, sanat ve estetikte buluşuruz. Hatay'ı kültür turizminin başkenti yapacağız" dedi.

FARKLI AMAÇLARDA KULLANILIYORDU

SABAH Gazetesi Adana Temsilcisi ve Bölge Koordinatörü Ersin Ramoğlu'nu ziyaret eden Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, 1927 yılında Fransız mimarlar tarafından yapılan ve farklı amaçlarla kullanılan Hatay Meclis binasını restore ederek Hatay'a kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

HATAY'IN SEMBOLÜ

Hatay'a yakışan bir bina olmadığının altını çizen Milletvekili Yayman, "Binanın aslına uygun olarak restore edilmesi ve kültür merkezine dönüşmesi konusunda projelerimiz vardı. Yakın zamanda bina restore edildi ve Hatay'a yakışır bir bina oldu. Çünkü bu bina Hatay'ın sembolüydü. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

PASTADAN HAK ETTİĞİ PAYI ALACAK

Hatay'ı kültür ve inanç turizminin merkezi haline getirmeye çalıştıklarını anlatan Yayman, "Gerçekten Hatay tarihiyle kültürüyle medeniyetlere ev sahibi yapmasıyla bir açık hava müzesi konumunda. Uzun vadeli olarak biz Hatay'da özellikle gastronomi turizmi başta olmak üzere kültür turizmi merkezi haline getirmek ve Hatay'ı turizm pastasından hak ettiği payı alması için çalışmalarımız devam etmekte" şeklinde konuştu.

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Yayman: Hatay’ı kültür turizmin başkenti yapacağız
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