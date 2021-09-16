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Giriş Tarihi: 16.9.2021 13:00

Amasya’da tarihi bina 4 milyon liraya restore edilecek

İLHAN DEMİRCİOĞLU
Amasya’da tarihi bina 4 milyon liraya restore edilecek

Amasya Valiliği 1914 yılında yapımına başlanan ve 1925 yılında da Kız Mektebi olarak hizmet vermeye başlayan ve sonrasında da sırasıyla Amasya Üniversitesi Rektörlüğü, Amasya Valiliği ve Halk Eğitim Merkezi olarak hizmet veren tarihi binayı restore ettirmeye başladı. Binanın restorasyonuna 4 milyon lira harcanacak, tamamlandığında 100 kişi istihdam edilecek.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Amasya'da çok sayıda tarihi önemi olan bina olduğunu, Kız Mektebi'nin de bunların içinde yer aldığını söyledi. Vali Masatlı, "Amasya tarihi boyunca Geleneksel Osmanlı El Sanatları merkezi olarak bu coğrafyaya hizmet etmiştir. Bize düşen de bu geleneği gelecek nesillere aktarmaktır. Hattatların Piri olarak kabul edilen Şeyh Hamdullah'ı yetiştiren Amasya'da, bu binayı Geleneksel Osmanlı El Sanatları Merkezine dönüştürmek için çalışmalara başlanmıştır. Bu binanın yeniden Amasya halkına ve kültürümüze hizmet etmesi için yaklaşık 4 milyon lira harcanacaktır" diye konuştu.

Vali Mustafa Masatlı, restorasyonu yapıldıktan sonra Geleneksel Türk-İslam Sanatları Merkezi olarak hizmet verecek bu yapının, bünyesinde Çini, Hat, Teship, Ebru, Ahşap Oyma, Gümüş İşleme ve Vitray gibi unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarının icra edileceği atölyelerin bulunacağını söyledi. Masatlı, " Bu merkez aynı zamanda geleneksel ürünlerin sergilendiği ve satışının da yapıldığı bir yer olacaktır. Konumu itibariyle Amasya'ya gelen turistlerin tur başlangıç noktası olması sebebiyle, herkesin gezip görmek isteyeceği bu merkez sayesinde, ecdadımızın en güzel örneklerini verdiği sanatlar, tekrar canlanacaktır" diye konuştu.

Binanın atölye çalışmalarının yapılabileceği, tarih, folklor, müzik, halk oyunları, resim, tiyatro gibi konularda şehrimize ait yerel ve evrensel kültür ürünlerinin üretebileceği bir mekan olarak da kullanılabileceğini söyleyen Mustafa Masatlı şunları söyledi: Bunların yanı sıra söyleşiler ve sinema gösterimleri gibi sosyal aktivitelerle yılın her döneminde halkımıza hizmet verilecektir.Bünyesinde yer alacak 16 atölyesinde 100 kişiye istihdam sağlaması hedeflenen merkezimiz, bu yönüyle özellikle kadınlarımızın istihdamına ve ev ekonomilerine önemli ölçülerde katkı sağlayacaktır.

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Amasya’da tarihi bina 4 milyon liraya restore edilecek
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