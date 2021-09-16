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Giriş Tarihi: 16.9.2021 11:39

Çerkezköy’de uyuşturucu operasyonu

Abdullah YALÇIN / SABAH Abdullah YALÇIN / SABAH
Çerkezköy’de uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Çorlu Grup Amirliği ekipleri tarafından Çerkezköy ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonda uyuşturucu sattığı tespit edilen 2 şahsın üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada; 215 adet extacy hap, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 300 TL para ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili Ş.K. ve S.A. isimli iki şahıs gözaltına alındı. Sonrasında Ş.K. isimli şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Çerkezköy’de uyuşturucu operasyonu
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