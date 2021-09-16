Çerkezköy’de uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Çorlu Grup Amirliği ekipleri tarafından Çerkezköy ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonda uyuşturucu sattığı tespit edilen 2 şahsın üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada; 215 adet extacy hap, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 300 TL para ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili Ş.K. ve S.A. isimli iki şahıs gözaltına alındı. Sonrasında Ş.K. isimli şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.