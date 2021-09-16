Cezaevine girmek için suç işledi

İstanbul Bayrampaşa
'da, 2 Eylül gecesi otoyol üzerindeki bariyerleri ve işaret göstericileri sökerek çalan 36 yaşındaki Eyüp A., ihbar üzerine yakalandı. Cezaevinden izinli çıktığı belirlenen şüphelinin, kendisini gözaltına alan polislere "Uyuşturucu kullanmaya başlayınca cezaevine girmek için yaptım, pişman değilim" dediği öğrenildi. Bayrampaşa Polis Merkezi
'nde, "Sokaklarda yatıp kalkarım. Hurda toplayıp satarak geçimimi sağlamaktayım. Bariyerleri ben söktüm" ifadelerini de kullanan Eyüp A., "Kamu kurum ve kuruluşlarına ait eşya hakkında hırsızlık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eyüp A.'nın daha önce de "hırsızlık", "yağma" gibi suçlardan sabıkası olduğu öğrenildi. Şüpheli hakkında 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle soruşturma yürütülüyor.