Genç baba kaza kurbanı oldu

D-100 Karayolu üzeri Gebze İlçesi İstanbul İstikametinde önceki gün akşam saatlerinde yaşanan trafik kazasında, Yusuf Can Çimenli idaresindeki otomobil, kendisi ile aynı istikamette seyir halinde olan M.Ş idaresindeki TIR'a çarptı. Çevrede kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine kısa sürede çok sayıda polis, 112 ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kullandığı otomobil içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Çimenli'nin yapılan kontroller sonrası hayatını kaybettiği belirlendi.

3 YIL ÖNCE EVLENMİŞTİ

Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Çimenli'nin cenazesi, tamamlanan adli işlemler sonrası yakınlarına teslim edildi. Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Akminare Sokakta ikamet eden ve yaklaşık 3 yıl önce evlendiği, 2 yaşında bir çocuk babası olduğu öğrenilen Çimenli'nin cenazesi Akminare Camiinde kılınan ikindi namazı sonrasında Darıca 'da toprağa verildi.