Hatice hemşirenin katiline müebbet hapis cezası

ÇIPLKA ELLERİYLE ÖLDÜRÜP BATAKLIĞA GÖMDÜ

Suat Aksoy ifadesinde, Hatice Tusu ile son kez konuşmak için buluşup, kendi aracına bindirdiği, yeniden bir araya gelmeye ikna edemeyince de boğazını sıkarak öldürdükten sonra cesedini bataklığa gömdüğünü söyledi. Aksoy'un cinayetten sonra Hatice Tusu'nun aracına binerek evinin iki sokak arkasına park ettiği ve parmak izlerini sildikten sonra oradan uzaklaştığı ortaya çıktı. Aksoy'un ifadesi doğrultusunda bölgede yapılan çalışmayla Tusu'nun cesedine ulaşıldı. Aksoy, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tusu'nun cenazesi ise Söke'nin Özbaşı Mahallesi'nde sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.