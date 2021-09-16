İlçe belediyeleri hafriyat ödemesi yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Eylül ayı 3'üncü bileşimi Kovid-19 pandemisi tedbirleri kapsamında Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Meclis 2'nci Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı Başkanlığında toplandı. Toplantıda hafriyat dökülen ilçelerde oluşan zararların bir kısmının karşılanması amacıyla İSTAÇ ve İBB tarafından ilçe belediyelerine hafriyat döküm ücreti ödenmesi maddesi ele alındı. Silivri Belediyesi'nin talebi üzerine İSTAÇ tarafından işletilen hafriyat alanlarına, döküm için giden araçların yol açtığı zararların telafisinde değerlendirilmek üzere, sahaların bulunduğu ilçe belediyelerine iletme cirosundan yüzde 20 ve KDV tutarında ve 3 aylık dönemlerde ödeme yapılması ile devlete ait olan binaların bakım ve onarım işlerinde çıkacak olan hafriyat toprağının döküm bedelinden yüzde 50 oranında indirim yapılması maddesi ele alındı. Çatalca, Şile ve Silivri gibi köy ve kırsal alanlara sahip ilçe belediyelerini daha çok ilgilendiren konu üzerine Hukuk Komisyonu ile Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu verdiği görüşte, "İSTAÇ A.Ş. tarafından işletilen hafriyat sahalarının işletme cirosunun yüzde 5 ve KDV tutarının, hafriyat sahasının bulunduğu ilçe belediyesine aktarılmasına. Özel işletmeciler tarafından işletilenlerden İBB veya İSTAÇ A.Ş'ye işletme izninin verilmesi karşılığında yapılan ödemelerin yüzde 10'unun ilgili hafriyat sahasının bulunduğu ilçe belediyesine İBB tarafından tahsilatı takip eden ay içinde aylık olarak aktarılması uygun görülmüştür" denildi.