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Giriş Tarihi: 16.9.2021 14:52

Mobil Trafik Eğitim TIR’ı Bolu’da

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Mobil Trafik Eğitim TIR’ı Bolu’da

İçişleri ile Milli Eğitim bakanlıkları tarafından uygulanan proje kapsamında Türkiye'yi dolaşan "Mobil Trafik Eğitim TIR’ı" Bolu'ya geldi.

Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi bahçesine konuşlandırılan TIR'da, ilkokul öğrencilerine trafik kuralları teorik ve uygulamalı anlatıldı. Özel eğitimciler tarafından verilen dersler, çocuklar tarafından ilgiyle takip edildi. Çocukların eğitim kapsamında eğlenceli vakit geçirdiği görüldü.

İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan proje kapsamında Türkiye'yi dolaşan "Mobil Trafik Eğitim TIR'ı" Bolu'ya geldi. Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan İzzet Baysal Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi bahçesine konuşlandırılan tırda, ilkokul öğrencilerine animasyon filmler eşliğinde trafik kuralları anlatıldı. Emniyet kemeri simülasyon aracında öğrenciler kaza anında yaşananları deneyimledi.

Çocuklara kurallara uymayanları uyarmak için kırmızı düdük dağıtan eğitimciler daha sonra öğrencilere okul bahçesinde bulunan akülü araçlarla sürüş fırsatı verdi. Çocuklar büyük bir ilgiyle katıldığı trafik eğitiminde eğlenceli vakit geçirdi.

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Mobil Trafik Eğitim TIR’ı Bolu’da
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