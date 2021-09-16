Muğla’da ahilik haftası düzenlenen törenle kutlandı





Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Muğla Valisi Orhan Tavlı, esnaf ve sanatkarların Ahilik Haftası'nı kutladı.



Vali Orhan Tavlı, temelleri 12. yüzyılda Anadolu topraklarında atılan Ahiliğin, esnaf ve sanatkârlar arasında sevgi, hoşgörü, çalışkanlık, yardımseverlik, dürüstlük anlayışıyla kurulmuş çok köklü bir müessese olduğunu belirterek, Ahilik teşkilatının bir taraftan meslek mensupları arasında dayanışmayı sağlarken diğer taraftan da toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel hayatının düzenlenmesinde önemli rol oynadığını belirtti.



Vali Orhan Tavlı, "Bugün ticari hayatımızda yer alan toplam kalite anlayışı, marka, tüketici haklarının korunması ve işçi işveren ilişkilerinin hakkaniyetli bir şekilde yürütülmesi gibi pek çok konu Ahilik tarafından nizamnamelere en ince detayına kadar kaydedilmiş, meslek mensuplarının uymakla yükümlü olduğu kurallara dönüştürülmüştür.



Muğla'mızın ve ülkemizin sosyal ve ekonomik alanda gösterdiği gelişim ve kalkınmaya, esnaf ve sanatkarlarımız yoğun emekleri ile büyük katkı sağlamıştır.



Ecdadımız tarafından kurulan ve uygulanan Ahilik Teşkilatı gibi sistemleri anlamak, anlatmak, yaşamak ve gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin ortak amacı olmalıdır. Bu bağlamda tarihimizin ve kültürümüzün zengin bir değeri olarak yüzyıllardır uygulanan kendine özgün eğitim-üretim-tüketim modeli olan bu sistemi, günümüz koşullarına göre yeniden yapılandırarak, sosyal, ekonomik ve kültürel hayatımızın bir parçası yapmanın, toplumumuzun gelişmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.



Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin 2023, 2053, 2071'lere ve gelecek daha nice yıllara taşınmasında, milli ve insani değerleri ön planda tutan, alın terinin yanına ahlak ve akıl terini de ekleyen siz Ahilerin öncülük edeceğine olan inancımla, bir kez daha Ahilik Haftasını kutluyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum." dedi. Konuşmaların ardından ilin Ahisini tanıtıcı kısa video gösterimi yapıldı. Ardından yılın Ahisi seçilen Seydikemer ilçesinden Demirci Ustası Mustafa Yılmaz'a kaftanı giydirildi. Yılın Kalfası seçilen Berat Özkaya ve Yılın Çırağı seçilen Ümit Uçar'a da ödülleri takdim edildi.



Daha sonra liseler arası düzenlenen "Ahilik" konulu resim yarışmasında birinci olan Zübeyde Hanım Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Özlem Kocabaş, ikinci olan Şefika Pekin Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Asiye Özyurt ve üçüncü olan Yatağan Şehit Engin Yalçın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Erdem Şen'e ödülleri takdim edildi.



Ödül töreninin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Namık Açıkgöz tarafından "Muğla'da Ahilik İzleri" konulu konferans düzenlendi.



Programın ardından Vali Orhan Tavlı, Yılın Ahisi seçilen Demirci Ustası Mustafa Yılmaz'ı, Yılın Kalfası seçilen Berat Özkaya'yı, Yılın Çırağı seçilen Ümit Uçar'ı makamında kabul etti.