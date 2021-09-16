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Giriş Tarihi: 16.9.2021 21:06

Musa Orhan davası 3 Aralık’a Ertelendi

DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
Musa Orhan davası 3 Aralık’a Ertelendi

Siirt’te 18 yaşındaki kıza nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan’ın davası 3 Aralık’a ertelendi.

aSiirt 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Musa Orhan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, İpek Er'in annesi Hikmet ve babası Fuat Er ile avukatları salonda hazır bulundu. Batman'da intihar eden İpek Er'e (18) cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen tutuksuz sanık Musa Orhan, duruşmada savunma yapmayıp, susma hakkını kullandı.

Mahkeme heyeti, savunma yapmayan Musa Orhan'ın tutuklanma taleplerinin reddine karar vererek, duruşmayı 3 Aralık 2021 tarihine erteledi.

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Musa Orhan davası 3 Aralık’a Ertelendi
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