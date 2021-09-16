Sopalarla saldırdılar! Çocukların kavgası meydan savaşına dönüştü

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Yaslıca kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı bulunan akraba Turgut Ç. ile Hüseyin Ç.'nin küçük çocukları kavga etti. Kavga sonrası Hüseyin Ç., eline sopa alarak Turgut Ç.'nin evinin önüne gitti. Burada tartışan şahıslar kısa sürede kavga etmeye başladı.