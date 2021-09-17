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Giriş Tarihi: 17.9.2021 13:00

Aşısız olanlar alışveriş merkezine (AVM’ye) girebilir mi? AVM’ye girerken PCR testi, aşı kartı, HES kodu gerekiyor mu?

Aşısız olanlar alışveriş merkezine AVM’ye girebilir mi? AVM’ye girerken PCR testi, aşı kartı, HES kodu gerekiyor mu?

Kalabalık ortamlarda bulaş riskini en aza indirmek amacıyla 6 Eylül’den itibaren yürürlüğe alınan “aşı olmayanlara PCR testi zorunluluğu” uygulaması, hafta sonu AVM’lere gitmeyi planlayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bu kapsamda iki doz aşısını tamamlamamış bazı vatandaşlar, aşısız olanlar alışveriş merkezine (AVM’ye) girebilir mi diye araştırıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yanıt bulan AVM’ye girerken PCR testi, HES kodu, aşı kartı gerekiyor mu sorusuna ilişkin detaylar haberimizde.

Ülkemizde 6 Eylül'den itibaren yürürlüğe alınan "aşı olmayanlara PCR testi zorunluluğu" kararıyla birlikte, bazı mekanlara girişte aşı kartı ya da negatif PCR test sonucu gösteriliyor. Bu kararın nereleri kapsadığını, alışveriş merkezlerini kapsayıp kapsamadığını merak eden pek çok vatandaş; "Aşısız olanlar alışveriş merkezine girebilir mi?" diye araştırıyor. AVM'ye girerken HES kodu, PCR testi, aşı kartı gerekiyor mu soruları da bu kapsamda yanıt arıyor. İşte İçişleri genelgesi ile bu soruların yanıtı.

PCR TESTİ ZORUNLULUĞU KİMLERİ KAPSIYOR?

İki doz aşı sürecini tamamlamamış, ikinci doz aşısının üzerinden 14 gün geçmemiş ya da daha önce Covid-19 geçirmemiş tüm vatandaşlar, belli yerlere girişte negatif PCR testi beyan etmek zorundadır. Testin son 48 saat içinde verilmiş olması gerekmektedir.

AŞISIZ OLANLAR AVM'YE GİREBİLİR Mİ?

AVM'lerde PCR testi zorunluluğu bulunmuyor. Restoran, kafe gibi mekanlarda ek tedbirlerle beraber, aşı olmayanlar için ayrı yer ayrılmasının söz konusu olup olmadığı sorusuna Bakan Koca, AVM, restoran, kafeler için PCR ve benzeri bir uygulamayı şu an gündeme almadıklarını, aşılanma oranı ile birlikte salgının Türkiye'nin gündeminden giderek düşeceğini ve vaka sayılarının giderek azalacağını düşündüğünü söyledi.

PCR TESTİ NERELERDE ZORUNLU?

Okul, sinema, konser, tiyatro gibi kalabalık mekanlarda ve uçak, tren, otobüs gibi şehirler arası ulaşım araçlarında PCR testi zorunlu olacak. Okulda öğretmenler ve okul çalışanları için geçerli olan test zorunluluğu toplu halde bulunulan tüm mekanlarda uygulanacak.

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Aşısız olanlar alışveriş merkezine (AVM’ye) girebilir mi? AVM’ye girerken PCR testi, aşı kartı, HES kodu gerekiyor mu?
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