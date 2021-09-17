Aşısız olanlar alışveriş merkezine (AVM’ye) girebilir mi? AVM’ye girerken PCR testi, aşı kartı, HES kodu gerekiyor mu?

Ülkemizde 6 Eylül'den itibaren yürürlüğe alınan "aşı olmayanlara PCR testi zorunluluğu" kararıyla birlikte, bazı mekanlara girişte aşı kartı ya da negatif PCR test sonucu gösteriliyor. Bu kararın nereleri kapsadığını, alışveriş merkezlerini kapsayıp kapsamadığını merak eden pek çok vatandaş; "Aşısız olanlar alışveriş merkezine girebilir mi?" diye araştırıyor. AVM'ye girerken HES kodu, PCR testi, aşı kartı gerekiyor mu soruları da bu kapsamda yanıt arıyor. İşte İçişleri genelgesi ile bu soruların yanıtı.

PCR TESTİ ZORUNLULUĞU KİMLERİ KAPSIYOR?

İki doz aşı sürecini tamamlamamış, ikinci doz aşısının üzerinden 14 gün geçmemiş ya da daha önce Covid-19 geçirmemiş tüm vatandaşlar, belli yerlere girişte negatif PCR testi beyan etmek zorundadır. Testin son 48 saat içinde verilmiş olması gerekmektedir.