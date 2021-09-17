Bartın’dan Düzce’ye dilenmeye gelmiş: 4 saatte 860 lira

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Düzce Devlet Hastanesi'nde insanların duygularını sömürerek yardım topladığını tespit ettiği dilenciyi yakaladı. Dilencinin üzerinden çıkan ve bir kaç saat içerisinde topladığı tahmin edilen 860 TL'ye el konuldu. Düzce Belediyesi Zabıta Ekipleri, devlet hastanesi içinde ve çevresinde evini yandığını ve bir işte çalışamadığını iddia eden bir kişinin duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para istemesi ihbarı üzerine harekete geçti. İhbarı değerlendiren ekipler, elinde evinin yandığını ve kardeşlerine bakmak zorunda olduğunu gösteren bir kağıt parçası dağıtan vatandaşı kontrol için hastaneden alarak, zabıta karakoluna götürdü. Karakolda yapılan incelemelerde Bartın'dan Düzce'ye insanların duygularını sömürmek amacıyla geldiği anlaşılan dilencinin sabah 07:00'den 11.00'e kadar 860 TL para topladığı belirlendi.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Özellikle hastanelere giden dilencinin, yalan iddiaların yazıldığı kağıt parçasını gösterdiği, ardından da vatandaşların yanına giderek para topladığının belirlenmesi üzerine, Zabıta ekipleri de, dilenciyi bir daha dilenmemesi konusunda uyararak Kabahatler Kanununa göre cezai işlem uyguladı.