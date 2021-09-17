Evde eşini bekleyen kadına büyük şok! Kanlar içinde kaldı

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Üçevler mahallesinde yaşayan 42 yaşındaki Necibiye B, gece 01.00 sıralarında eşinin eve gelmesini beklerken, mutfaktan sesler geldiğini fark etti. Kontrol amaçlı mutfağa giden kadın içerde hırsız olduğunu görünce hayatının şokunu yaşadı. Necibiye B'yi karşısında görünce panikleyen hırsız, çığlık atan kadının kafasını tutarak kapıya vurdu. Necibiye B'nin bağırarak komşularından yardım istemesi üzerine öfkelenen hırsız bu kez mutfaktan aldığı bıçakla talihsiz kadını yaraladı.

KANLAR İÇİNDE YARDIM İSTEDİ

Hırsız olay yerinden hızlıca kaçarken, kanlar içinde yere yığılan Necibiye B. ise yardım çığlıkları attı. Yaralı kadının sesini duyan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralı kadını ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesine kaldırdı. Necibiye B.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken polis ekipleri hırsızı yakalamak için çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.