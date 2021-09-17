1 milyarlık vurgun davasında Turcoin kurucusunun serveti dudak uçuklattı!



"TESİSLERDE HİSSEM YOKTUR"

Yazılım şirketinin sahibi olduğunu söyleyen Muhammed Satıroğlu, "Ben yazılımı yapar ve anlaşma gereği satarım Sadun ile de olay sadece böyle olmuştur. Tesislerde benim hissem yoktur. Benimle ilgili şikayet olmamıştır, olan kişilerde sonradan şikayetlerinden vazgeçmişlerdir. Ben 3,5 yıldır cezaevindeyim, Cezaevine girdiğimde 24 yaşındaydım, burada zor şartlarda yaşıyoruz. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.



"500 BİN TL KEFALETLE TAHLİYE"

Mahkeme heyeti, sanık Muhammed Satıroğlu'nun 500 bin TL kefaletle tahliyesine, Sadun Kaya'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ayrıca HİPPER AŞ., GBC Dijital Games Marketing LTD. ANAFİS şirketlerin 2017-2018 yıllarına ait hesap hareketlerinin çıkarılmasına ve duruşmanın ertelenmesine karar verildi.