Onun adı Halfeti Robotik

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 21-26 Eylül'de gerçekleşecek TEKNOFEST kapsamında düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, İstanbul Teknik Üniversitesi
(İTÜ) olimpik yüzme havuzunda başladı. Yarışmaya Şanlıurfa
'dan katılan 'Halfeti Robotik' su altında kalan evleri fotoğraflamak ve turizmi canlandırmak için yaptıkları robotla kendilerine verilen görevi yerine getirmeye çalıştılar. İTÜ Olimpik Havuzu
'nda dün başlayan yarışmanın ilk gününde lise öğrencilerinin kurdukları takımların yer aldığı temel kategoride 28 takım robotlarını suya indirdi. Şanlıurfa Halfeti Argıl Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin kurduğu 'Halfeti Robotik' takımı tasarladıkları su altı robotu ile ilk gün kendilerine verilen görevi yerine getirmeye çalıştı. Takım kaptanı Özgür Çakır
, gerekli elektronik malzemeleri temin ettikten sonra öğretmenlerinin desteği ile 3 ay gibi bir sürede aracı tasarladıklarını belirterek "Biz 4 arkadaş hocamızın da desteği ile aracımızı yaptık. Bizim orada eski Halfeti var, orada turizmi canlandırmak istiyoruz. Su altında kalan evlerin resimlerini çekip gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. Onun için böyle bir robot tasarladık" dedi.