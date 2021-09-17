Sahte aşı kartı düzenleyen hemşireler konuştu! Şoke eden detaylar

'AŞI YAPTIM VE 100 DOLAR KAZANDIM' DİYEREK KENDİ TELEFONUNDAN VİDEO ÇEKTİ

Hastaneye polis geldikten sonrasında da baş hemşire Nesrin'in kendisini uyardığını anlatan Meral D., "Nesrin Hanım bana ' Ne söyleyeceğine ne konacağına dikkat et' dedi. O gün zaten ben Emre'nin ifade çıktısını aldığım andan itibaren telaş vardı. Mart ayı başında Nesrin hanımın odasına yabancı uyruklu bir hasta geldi. Nesrin hanım hastaya aşıyı kendisi yaptı ama ben aşı barkodunu başka birinin adına okuttuğunu gördüm. Oda boşalınca Nesrin hanım cebinden 100 dolar çıkartarak 'Aşı yaptım ve 100 dolar kazandım' diyerek kendi telefonundan video çekti. Bu videoyu da whatsappta içinde benim de bulunduğum gruba attı. Böylece usulsüz aşı yapıp rüşvet aldığını düşünüyorum. Temmuz ayı aşı denetimi sonrası Nesrin hanım 5 tane aşı flakonu çıkardı ve kapaklarını açarak çöpe attı. Benim bu durumu gördüğümü görünce 5 tane aşı eksiğimiz vardı. Denetimde anlaşılmasın diye eski flokonları alıp kapaklarını yapıştırdığını söyledi. Ben gözaltına alınmadan 1 hafta önce de hastane müdürü Ertuğrul U. beni aradı ve 'Sana 2 tane T.C. Kimlik numarası atacağım bunları okutulmuş gibi göster' dedi. Ben de yapmak istemediğim için bu kişilerin randevularını aldım ve bu şekilde bıraktım. Yani Ertuğrul'un bu usulsüzlüğüne ortak olmadım" diye konuştu.