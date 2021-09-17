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Giriş Tarihi: 17.9.2021 16:44 Son Güncelleme: 17.9.2021 16:52

Sedanur Şen'in son görüntüleri ortaya çıktı: Bu odadan cansız bedeni çıktı...

DHA
Sedanur Şen’in son görüntüleri ortaya çıktı: Bu odadan cansız bedeni çıktı...

Maltepe'de lüks bir rezidansın odasında ölü bulunan 24 yaşındaki Sedanur Şen ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şen'in rezidanstaki son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Sedanur'un arkadaşı ile koridorda bir süre ilerledikten sonra odaya girdiği görülüyor. Daha sonra ise Sedanur'un cesedinin çıkarıldığı anlar yer alıyor.

Maltepe'de otel odasında hayatını kaybeden 24 yaşındaki Sedanur Şen'in otel koridorunda görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, Sedanur erkek arkadaşıyla koridorda bir süre dolaştıktan sonra odaya giriyor. Görüntülerin sonunda ise genç kızın cesedi, görevliler tarafından odadan çıkarılıyor.

Maltepe'de geçen perşembe 30 Ağustos Caddesi'ndeki otelin 15'inci katında 24 yaşındaki Sedanur Şen hayatını kaybetti.

Sedanur Şen'in ölmeden önce kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Otelin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde Sedanur ile Serdar Yazıcı'nın koridorda bir süre dolaşmaları yer alıyor.

Görüntülerin devamında ise görevliler, genç kızın ceset torbasına konulan cansız bedenini otel odasından çıkarıyor.

Otel odasında hayatını kaybeden Sedanur Şen'in son görüntüleri ortaya çıktı | Video

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Sedanur Şen'in son görüntüleri ortaya çıktı: Bu odadan cansız bedeni çıktı...
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