Türk sularına itilen göçmenler kurtarıldı

İzmir
'ın Menderes
ilçesi açıklarında, 2 can salında sığınmacıların bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik
ekibi yönlendirildi. Sahil Güvenlik botuna alınan 28 yabancı uyruklu kıyıya getirildi. Yunanistan
unsurlarınca Türk
karasularına bırakıldıklarını ifade eden göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne gönderildi. Öte yandan Muğla
'nın Marmaris
ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, Yunanistan tarafından Türk karasularına itildiği belirlenen lastik bottaki 15 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.