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Giriş Tarihi: 17.9.2021

Türk sularına itilen göçmenler kurtarıldı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Türk sularına itilen göçmenler kurtarıldı
İzmir'ın Menderes ilçesi açıklarında, 2 can salında sığınmacıların bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik ekibi yönlendirildi. Sahil Güvenlik botuna alınan 28 yabancı uyruklu kıyıya getirildi. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına bırakıldıklarını ifade eden göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Öte yandan Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, Yunanistan tarafından Türk karasularına itildiği belirlenen lastik bottaki 15 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.
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Türk sularına itilen göçmenler kurtarıldı
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