Başkan Ekinci hem sevindi, hem sevindirdi

İşsiz olduğu için geçim sıkıntısı yaşayan Hüseyin Çabuk, 6 çocuğunun ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk yaşıyor. Çare olarak belediyeye başvuran Çabuk, yardım talebinde bulundu.



Durumdan haberdar olan Belediye Başkanı Salih Ekinci, yardım talebine duyarsız kalmadı.Eşi Sibel Ekinci ile aileyi ziyaret eden Başkan Ekinci, çocukların tüm okul ihtiyaçlarını karşıladı.



Ekinci ailesinin duyarlılığı ile çocuklar sevinç yaşadı.Baba Hüseyin Çabuk, başkan Ekinci ve eşi Sibel Ekinci'ye duyarlılıklarindan dolayı teşekkür etti.

Anne Nura Çabuk, Başkan Ekinci'nin her zaman yanlarında olduğu belirti. Nura Çabuk:"Biz başkandan razıyız, Allah ondan razı olsun. Her bayramda, her zaman yanımızda" ifadelerini kullandı.



Sosyal sorumluluk çalışmaları ile tanınan Başkan Ekinci ise, en az çocuklar kadar sevinçli olduğunu söyledi.



Toplumsal kalkınmanın elbirliği ile yaşanacağını dile getiren Ekinci, "Çabuk ailemizin yardım talebi vardı.Bu tür konularda duyarsız kalamayız. Eşim ile aileyi ziyaret ettik. Durumlarını gördük. Çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşıladık. Bizde en az çocukların yaşadığı sevinci yaşadık." Şeklinde konuştu