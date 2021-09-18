Bodrum’da insan görünümlü virüsler var

Dünya Temizlik Günü'nde turizm cenneti Bodrum'un bazı noktalarında çevre temizliği yapıldı. "Küresel Çevre Temizliği Hareketi'nin Parçası Ol" sloganıyla Cennet Koyu'nda temizlik etkinliği gerçekleştirildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ekipleriyle birlikte farklı firma ve oluşumlardan gönüllülerin katıldığı temizlik etkinliğinde, 2 saat içerisinde 85 torba çöp toplandı. Yaklaşık 80 kişinin katıldığı etkinlikte gönüllüler sahile atılan izmaritleri tek tek toplarken, aileleriyle birlikte etkinliğe katılan çocuklar da topladıkları atıklarla farkındalığa ortak oldu.



"İNSAN GÖRÜNÜMLÜ VİRÜSLER VAR"



Bazı yerlere atılan çöpler herkesin tepkisini çekti. Ağlardan çıkanlar herkesi şaşırttı. Bu kirliliğe isyan eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras sosyal medyadan bu kirliliği yapanları virüse benzetti. Ahmet Aras : "Bilgisayarlara bulaşan virüsler gibi, Bodrum'a bulaşan virüsler de var ne yazık ki. Bulundukları her yeri kirleten, tahrip eden bu insan görünümlü virüslerin eseri olan çöpleri, azmak ağızlarına kurduğumuz ağlardan topladık yine. Bunlarla mücadelemizde lütfen bize destek olun çünkü, bu insan görünümlü virüsleri hoş görmek, Bodrum'u kaybetmektir." dedi.