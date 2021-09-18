Rusya’dan Mısır’a giden buğday yüklü gemiyle Jorf Lasfar’dan Samsun’a gitmekte olan fosfat yüklü geminin, Çanakkale Bozcaada açıklarında birbirlerine sürtmesi sonucu gemi kazası meydana geldi. Bölgeye Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı kurtarma ekipleri sevk edildi.
Rusya'dan Mısır'a gitmekte olan 225 metre boyundaki buğday yüklü M/V Levantes adlı gemiyle Jorf LAsfar'dan Samsun'a gitmekte olan 190 metre boyundaki fosfat yüklü M/V Clıpper Como adlı geminin Çanakkale Bozcaada açıklarında birbirine sürtmesi sonucu gemi kazası meydana geldi.
İhbar üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasının sürdüğü bildirildi.
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Çanakkale'de korkutan kaza: 2 gemi birbirine çarptı