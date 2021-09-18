Çocuk cezaevlerinde yeni dönem yeni model

Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; disiplin cezası almamış veya kaldırılmış çocuk hükümlü ve tutuklular, belirlenen tutum ve davranışlara aykırı davranmamaları halinde ödüllendirilecek.

Çocuklar artık daha sık anne, baba, kardeş veya vasisi ile görüşme imkanı bulabilecek. Kurum bünyesinde gerçekleştirilen doğum günlerinde veya törenlerde çocukların ailelerinin de katılması sağlanacak. Çocuk hükümlünün yanında kalacağı bir yakınının olmaması nedeniyle kullanamadığı özel izinler yerine kurum idaresinin uygun gördüğü gün kadar eğitimevinin bulunduğu il sınırları içinde gündüzleri iznini geçirmesi ve gece eğitimevinde kalması imkânı verilebilecek. Çocuk eğitimevinde kalan hükümlünün hafta sonunda bir gün, kurum idaresinin uygun gördüğü süre kadar, kurum dışına çıkmasına izin verilebilecek. Çocuk eğitimevinde kalan hükümlü, kamu kurum ve kuruluşlarının gençlik kampı veya gençlik merkezi gibi imkânlarından yararlandırılabilecek.

DAVRANIŞ TÜRLERİNE AYKIRI DAVRANMAYANLAR ÖDÜLLENDİRİLECEK

Aynı Yönetmeliğin 8'inci maddesinde yapılan değişikliğe göre; disiplin cezası almamış veya kaldırılmış hükümlü ve tutuklular; tutum ve davranışları ile diğer hükümlü ve tutuklulara iyi örnek olmak, iyileştirme faaliyetlerine geçerli mazeret dışında sürekli ve etkin bir şekilde katılarak kişisel gelişim göstermek, iş, eğitim ve öğretim faaliyetlerine geçerli mazeret dışında sürekli katılarak üstün başarı göstermek, kurumdaki kişisel ve ortak kullanım alanları ile bu yerlerde bulunan eşyaların temizlik, düzen ve korunmasına azami özen göstermek, kurum içi ya da dışındaki sosyal, kültürel veya sportif faaliyetlere sürekli ve etkin bir şekilde katılarak kişisel gelişim göstermek, kurum işleyişini sürdürmek için gerekli olan kurum iç hizmetlerinin yerine getirilmesinde istekli olmak ve üstün gayret göstermek, uyuşturucu, alkol veya sigara bağımlısı olup da bu bağımlılıktan kurtulmak için kurumca yürütülen eğitim veya tedavi programlarına katılarak bu konuda gelişim göstermek, kurum asayiş ve düzenini tehlikeye düşürebilecek hukuka aykırı bir eylemin ortaya çıkarılmasını sağlamak gibi tutum ve davranışlardan birkaçını sergileyenler, diğer davranış türlerine açıkça aykırı davranmamaları halinde ödüllendirilecek.

AİLE İLE GÖRÜŞ ÖDÜLÜ

Ayrıca, çocuk hükümlü ve tutuklulara, en geç ayda bir kez olmak üzere, 3 saatten 24 saate kadar ana veya babasıyla veya vasisi ile birlikte kurum içinde ziyaretler için ayrılan bölümde personelin yakın nezareti olmaksızın aile görüşmesi ödülü verilebilecek.