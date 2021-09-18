Doktor Fatma Sönmez’den ahilik konferansı

Kırıkkale Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 34. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında, "Hoca Ahmet Yesevi'den Ahi Evran'a Ahilik" konulu konferans düzenlendi. İki ayrı okulda pandemi kurullarına uyularak gerçekleştirilen konferansta öğrencilere Ahilik anlatıldı.



HAYATLARINDAN KESİTLER ANLATTI

Kırıkkale'de 34.Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında "Hoca Ahmet Yesevi'den Ahi Evran'a Ahilik" konulu konferanslar düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi ve Kırıkkale Atatürk Anadolu Lisesinde düzenlenen konferansta öğrencilere Ahilik konusunda bilgiler verildi. Konferansa konuşmacı olarak katılan Dr. Fatma Sönmez, Ahilik konusunda öğrencileri bilgilendirdi. Sönmez yaptığı sunumda Hoca Ahmet Yesevi'nin hayatından, yetiştirdiği talebelerinden ve Ahi Evrenin Hayatından bahsederek Ahilik ilkelerini anlattı. Sunum sonunda soru cevap kısmına geçilerek öğrencilerin sorularını cevaplandı.



30 OKULDA KONFERANS VERDİK

Konferansa katılanlara teşekkür eden Kırıkkale Ticaret İl Müdürü Seyfetttin Çetiner, "Bugüne kadar bu konsepte 30 ortaokul ve Lisede konferans vermiş olduk. İnşaallah bu önemli alimleri ve ahiliğin düsturlarını tanıma konusunda faydalı oluyordur. Okullarımızın kıymetli müdürlerine ilgileri için teşekkür ederim. Bu tür etkinliklerimiz pandemi kurulları çerçevesinde devam edecek" ifadelerine yer verdi.





AHİLİK NEDİR?



Ahilik, kelime anlamı olarak Arapça "kardeşim" veya Türkçe "akı" (Divan'ül Lügat'it Türk'te) "cömert", "eli açık" anlamında kullanılmaktadır. Terim olarak, XVIII. yüzyıldan sonra bir esnaf-sanatkâr birliği hâline dönüşmüş olsa bile, XIII. yüzyıldan itibaren Anadolu'da görülmeye başlayan, Anadolu'nun vatanlaşmasında ve Osmanlı Devleti'nin kurulmasında büyük rol oynayan dinî, sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasî boyutları olan bir sistem olarak tarif edilebilir. Denilebilir ki ahilik, imanın amele dönüştüğü, Anadolu'nun vatanlaşmasını, Osmanlı'nın "cihan devleti" olmasını sağlayan dünyevi ve uhrevi bir sistemdir. Ahiliğin başlangıçta bir esnaf teşkilatı olarak ortaya çıkmadığı, içlerinde kadıların, müderrislerin, devlet adamlarının, askeri görevlilerin de olduğu; ahilerin toplumun bütün kesimlerini kucakladığı bilinmektedir.