Geleneksel Binicilik ve Okçuluk Tesisi’ne muhteşem açılış

Anadolu Harikalar Diyarı, Bilim Merkezi yanında gerçekleşen Geleneksel Sporlar, Binicilik ve Okçuluk Tesisi Açılış Töreni'ne Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz ile sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

SELÇUKLU VE OSMANLI KIYAFETLERE MEST ETTİ

Festival tadında, 7'den 70'e vatandaşların keyif dolu anlara şahitlik ettiği açılış töreni, Açık Hava Takımlar Türkiye Şampiyonası ile başladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, çaldığı mehter marşları ile törene katılanlardan büyük ilgi görürken, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yarışmacılar da okçuluk kültürü ve mirasına sahip çıkarak yeni nesillere aktarmak için giydikleri Selçuklu ve Osmanlı döneminde kullanılan kıyafetler ile renkli görüntüler oluşturdu. Açılış törenine katılan protokol ile vatandaşlar, Açık Hava Takımlar Türkiye Şampiyonası yarışlarını ilgiyle izledi.

ERDOĞAN'DAN BÜYÜKKILIÇ'A TEŞEKKÜR

Açılış töreninde konuşan Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye'de geleneksel sporların ihyası, gelişmesi için beş sene içerisinde çok güzel gelişmeler kaydedildiğini belirterek, "Bugün bu tesisin var olması, bu tesisin içerisinde bu turnuvaların yapılması da artık tesisleşme tarafında da adımların geldiğini gösteriyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımıza da buna ön ayak olduğu için, yine Spor Toto'muza desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

"KEMANKEŞ HANIM KUCAĞINDA BEBEĞİ İLE GELMİŞ"

Tesisin Anadolu Harikalar Diyarı ile Bilim Merkezi'nin yanı başında olmasının ailelerin buraya yoğun bir şekilde teveccüh göstereceğinin bir kanıtı olduğunu söyleyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Hakikaten biz zaten geleneksel sporları anlatırken, geleneksel sporların aile için dönüştürücü olduğunu söylüyoruz, anlatıyoruz. Yani diğer sporlarda belki ailece katılma, ailece gidip gelme sınırlı iken, biz geleneksel sporlara da bakın burada kemankeş hanım kucağında bebeğiyle, yanında eşiyle birlikte gelmiş. Geleneksel sporlarda böylesi görülmeyen bir özellik var. Ve gerçekten 7'den 70'e ifadesini hak eden sporlar. Hem de ne yapıyor müziklerinden tutun, kıyafetlerine kadar bir kültür ihyası hareketinin de bir parçası. Onun için bu işin önemine vâkıf olan bunun önemini idrak eden insanlar hemen sahip çıkıyorlar. İşte bugün buradaki tablo da bunun adeta bir göstergesi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

"BİZ AT ÜSTÜNDE OK VE KILIÇLA YÜKSELMİŞ BİR MİLLETİN EVLATLARIYIZ"

Gaziantep'in de buraları örnek alarak çalışmalar yaptığını, İstanbul'da da buna benzer bir tesisin önümüzdeki yıl açılacağını belirterek geleneksel sporlara gönül veren vatandaşlara teşekkür eden Bilal Erdoğan, "Biz, 'at mı kaldı kardeşim hangi devirde yaşıyoruz' denildiğini duyuyoruz. Ama biz at üstünde ok ile kılıçla yükselmiş bir milletin evlatlarıyız, torunlarıyız. Bununla gurur duyuyoruz. Çünkü ecdadımız gittiği topraklara kan, gözyaşı götürmemiştir. Zulüm götürmemiştir. Ecdadımız gittiği topraklara adalet, huzur, merhamet götürmüştür. Bunun bilincinde olarak bugün o kültürün, o medeniyetin ihyasına önem veriyoruz. İstiyoruz ki at binmek bütün halkımıza mal olsun. Bunun için özellikle yerel yönetimlerimiz bu işe destek versin, üniversitelerimiz buna destek versin" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'a kök boyadan ve yünden yapılmış, el emeği göz nuru el yapımı seccade hediye etti.

ATLI OKÇULUKTAN GÜREŞ ALANLARINA KADAR DOLU DOLU TESİS

Tarihi çok eskilere dayanan ve Türkler için hem millî hem de manevi değerler açısından büyük önem taşıyan okçuluğa yeniden can verecek olan tesis ile ilgili bilgiler veren kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise; "Geleneksel Sporlar, Binicilik ve Okçuluk tesisimiz, ata sporlarımız arasında yer alan Atlı Cirit, Atlı Okçuluk, Kökbörü, Aba Güreşi ve Yaya Okçuluğu yanında olimpik okçuluğunda yapılabileceği açık, yarı açık ve kapalı alanları bünyesinde barındırıyor. 44 bin 500 metrekare arsa alanı, 5 bin metrekare toplam kapalı inşaat alanı ve 17 bin metrekare toplam açık inşaat alanı içerisinde sosyal tesis, çok amaçlı spor salonu, atlı okçuluk açık manej, olimpik okçuluk açık ve kapalı saha, açık ve kapalı kültürel-sosyal alanlar, kapalı ve açık güreş alanları, açık festival çayırı, yem ve malzeme depoları ve tavlalar yer alıyor" dedi.

Konuşmaların ardından Geleneksel Sporlar, Binicilik ve Okçuluk Tesisi dualar eşliğinde protokol tarafından kurdele kesilerek açılışı yapıldı