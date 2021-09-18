Rebiülevvel ayı ne zaman sorusunun yanıtı son günlerde sıklıkla araştırılıyor. Mevlid kandilini ne içinde barındıran ve bu nedenle arap ayları arasında en kıymetlisi olarak nitelendirilen bu ayın başlangıç ve bitiş tarihleri merak ediliyor. Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelen rebiülevvel ayında Mevlid Kandili de idrak ediliyor. Peki Rebiülevvel ayı ne zaman? Diyanet takvimi ile 2021 Rebiülevvel ayı tarihi