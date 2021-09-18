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Giriş Tarihi: 18.9.2021 13:23

Rebiülevvel ayı ne zaman? Diyanet takvimi ile 2021 Rebiülevvel ayı tarihi

Rebiülevvel ayı ne zaman? Diyanet takvimi ile 2021 Rebiülevvel ayı tarihi

Müslüman aleminin huzura eriştiği Rebiülevvel ayı geri sayımı sürüyor. Resulullah (S.A.V), bu ayda dünyaya geldiği için arabi ayların en şereflisi olarak bilinen bu ayda yapılan ibadetler büyük önem taşıyor. İslam peygamberi Hz. Muhammed'in doğduğu kutlu günü de içinde barındıran bu mübarek ayda tüm Müslümanlar ibadetlerine daha bir farklı önem veriyor ve bu ayın huzuru ile dolup taşıyor. Peki Rebiülevvel ayı ne zaman? Diyanet takvimi ile 2021 Rebiülevvel ayı tarihi

Rebiülevvel ayı ne zaman sorusunun yanıtı son günlerde sıklıkla araştırılıyor. Mevlid kandilini ne içinde barındıran ve bu nedenle arap ayları arasında en kıymetlisi olarak nitelendirilen bu ayın başlangıç ve bitiş tarihleri merak ediliyor. Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelen rebiülevvel ayında Mevlid Kandili de idrak ediliyor. Peki Rebiülevvel ayı ne zaman? Diyanet takvimi ile 2021 Rebiülevvel ayı tarihi

REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE 2021?

Rebiulevvel Ayı 7 Ekim 2021 tarihinde başlayacak 5 Kasım 2021 tarihinde sona erecek. Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelen Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi Mevlid Kandili olarak idrak ediliyor.

REBİÜLEVVEL NE DEMEK?

"Rebî" kelimesi, Arapça'da "bahar" anlamına gelir. Buna göre, "Rebiülevvel" aynın kelime anlamı "evvelki bahar" şeklindedir. Bir sonraki ayın isminin "Rebiülahir" (sonraki bahar) olduğu da dikkate alındığında, Rebiülevvel ayının kelime manası biraz daha iyi anlaşılacaktır. İslam peygamberi Muhammed 12 Rebiüevvel 571 yılında doğmuştur. Yine 12 Rebiullevvel 632'de ahiret alemine göçmüştür. Hicret, 12 Rebiulevvel 622'de sona ermiştir.

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Rebiülevvel ayı ne zaman? Diyanet takvimi ile 2021 Rebiülevvel ayı tarihi
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