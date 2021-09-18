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Giriş Tarihi: 19.9.2021 01:34

Tarsus’ta sulama kanalına düşen adamı itfaiye kurtarıldı

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Tarsus’ta sulama kanalına düşen adamı itfaiye kurtarıldı

Mersin’in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen bir kişi itfaiye kurtarma ekibi tarafından sudan çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Serdar S. (46) adlı bir kişi merkez Mithatpasa Mahallesi Paşalar Sekisi mevkiisine paralel olarak akan su kanalına henüz bilinmeyen bir nedenle sulama kanalına düştü.


Çevredeki vatandaşların durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine Serdar S. adlı kişi fazla uzağa gidemeden ekipler vatandaşların da yardımıyla sudan çıkarılarak, 112 Acil ambulansının ilk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet hastanesine götürüldü. Devlet Hastanesinde tıbbi müdahale edilen Serdar S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Tarsus’ta sulama kanalına düşen adamı itfaiye kurtarıldı
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