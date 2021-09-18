Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Tartıştığı kardeşine kurşun yağdırdı
Giriş Tarihi: 18.9.2021

Tartıştığı kardeşine kurşun yağdırdı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Tartıştığı kardeşine kurşun yağdırdı
Kayseri'de, babalarına ait evde birlikte yaşayan Coşkun Sezer (41) ve Mehmet Sezer (39) kardeşler arasında, önceki gece 00.40 sularında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, ruhsatsız tabancasını çıkaran Coşkun Sezer, kardeşine kurşun yağdırıp kaçtı. Ağır yaralanan Mehmet Sezer, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde öldü. Mehmet Sezer, otopsinin ardından Argıncık Mezarlığı'nda toprağa verilirken, cinayet zanlısı ağabeyin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Tartıştığı kardeşine kurşun yağdırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA