Tartıştığı kardeşine kurşun yağdırdı

Kayseri
'de, babalarına ait evde birlikte yaşayan Coşkun Sezer (41) ve Mehmet Sezer (39) kardeşler arasında, önceki gece 00.40 sularında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, ruhsatsız tabancasını çıkaran Coşkun Sezer, kardeşine kurşun yağdırıp kaçtı. Ağır yaralanan Mehmet Sezer, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde öldü. Mehmet Sezer, otopsinin ardından Argıncık Mezarlığı'nda toprağa verilirken, cinayet zanlısı ağabeyin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.