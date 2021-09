Bursa’da taksi şoförü dehşeti yaşadı! İlk müdahale olay yerinde yapıldı

Bu sırada, iddiaya göre B.A. ve A.N., taksiyi durdurup binmek istedi. Müşterisinin beklediğini söyleyen Uğur K. ile B.A ve A.N. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.A. ve A.N., sürücü Uğur K.'ye bıçak çekti. Uğur K. ise, takside bulunan sopayla karşılık verdi.