İstanbul’daki sır cinayet böyle çözüldü: Gece kulüplerinde çalıştırıldı, fuhşa zorlandı

ARKADAŞLARI HİÇ TEKİN İNSANLAR DEĞİLDİ



Acılı anne, "Kızım iki yaşından bu yana babasız büyüdü. Bir süredir bunalımdaydı. Sürekli evden kaçıyordu. Arkadaş çevresi oldukça kötüydü. Kızımı o çevreden uzaklaştırmak için çok çabaladım. Çocuk Esirgeme Yurdu'na verdim ve şehir dışına gönderilmesini istedim. Arkadaşlarından uzak durması için... Manisa'ya gönderildi. Ölümünden kısa bir süre önce izin alarak yanımıza geldi. Halasının evindeydi. "Arkadaşlarımla görüşeceğim" diyerek evden çıkmış. Bir daha geri dönmedi. Ardından öldürüldüğü haberini aldık. Kızımın hayatını kötü arkadaş çevresi bitirdi. Hataları oldu ama sonuçta benim 17 yaşındaki kızım sır gibi bir olayda gitti ve cennette bir melek oldu. Katil zanlısı ifadesinde olayın kazayla olduğunu söylemiş. Kızımın cep telefonu, kol çantası, kimliği ortada yok. Olaydan sonra ev temizleniyor ve deliller karartılıyor. Bu olayın kaza olmadığını ve bilinçli yapıldığını düşünüyorum. Bu nedenle en iyi avukatları tutarak yargılanma sürecini en iyi şekilde takip edeceğim. Başka Cemileler'in ölmemesi için sonuna kadar mücadele vereceğim" dedi.