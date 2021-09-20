1915 Çanakkale Köprüsü’nde tarihi an

Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale
Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü
'nde sona gelindi. Köprünün yolunu oluşturacak her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki mega tabliye bloklarının tamamı yerine yerleştirilirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarın tarihi bir ana imza atacak. "Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen proje için Çanakkale'ye gelecek olan Bakan Karaismailoğlu, Asya yakasındaki Lapseki
'den yürüyerek yola çıkıp Avrupa yakasında yer alan Gelibolu
'ya geçecek. Köprünün son durumuyla ilgili sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulunan Karaismailoğlu, üzerine de "Bir başyapıt" notunu düştü.
DÜNYADA BİR İLK OLACAK
"Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak olan köprünün iki ayak aralığı, Türkiye
Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre olarak planlandı. Kule bağlantıları ve bağlantı unsurları Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaza boyanacak. 333'er metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı
'nın Çanakkale Savaşları
'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapıldı. Uzunluğu 4 bin 608, orta açıklığı 2023, yan açıklıkları ise 770'er metre olan köprü, 2x3 şeritle hizmet verecek. Avrupa'dan gelip Türkiye'nin dört bir yanına gidecek sürücü ve yolcular tarafından yoğun şekilde kullanılacak köprü için ayrıca 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 10 alt geçit köprüsü, 33 üst geçit
köprüsü, 6 köprü, 43 alt geçit, 115 menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek.