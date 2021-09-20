Arkadaşının bıçakladığı Niyazi öldü

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Apak Mahallesi'nde meydana geldi. Niyazi Ertan, arkadaşları Muhammet Ali G. ve Mehmet D. ile Derviş Ali K.'nin evinde oturup, sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra Niyazi Ertan ve Muhammet Ali G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Ali G., Ertan'a bıçakla saldırdı. Göğsü ve kasıklarından bıçak darbeleri alan Ertan, evden çıkıp, kaçmaya başladı. Kanlar içindeki Ertan, Cumhuriyet Caddesi'ne geldiğinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Ertan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Niyazi Ertan'ın, askerden yeni döndüğü öğrenildi.



Öte yandan Muhammet Ali G. ve olaya karıştığı öne sürülen 2 arkadaşı da gözaltına alındı.