Çanakkale ve Bilecik yolculuğu başladı



"HERKES ÖMRÜNDE BİR DEFA DA OLSA ZİYARET ETMELİ"

Gezilere beklenenin üzerinde bir talep yoğunluğu yaşadıklarını, bu ilginin kendilerini ziyadesiyle memnun ettiğini ifade eden Başkan Arısoy, "Salgından önce her yıl Çanakkale'ye ve Bilecik'e gezilerimiz oluyordu ama salgın dolayısıyla iki yıldır ara vermiştik. Normalde bu gezilerimizi bahar aylarında düzenliyorduk. Uzun bir ara verdiğimiz için artık beklemek istemedik ve sonbaharla birlikte başladık. Herkesin ömründe bir defa bu yerleri görmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden hemşehrilerimizi gezilerimize katılmaya davet ediyorum." diye konuştu.