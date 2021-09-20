Neslican Tay unutulmadı: İyi ki vardın!



SEVENLERİ UNUTMADI



Ölümünün 2'nci yıl dönümünde Neslican Tay, sosyal medyada duygu dolu cümlelerle sevenleri tarafından anıldı. Yapılan paylaşımlar arasında 'Sen o kadar güzel savaştın ki milyonlarca insana pes etmemeyi öğrettin, kalbimde hep en güzel en asil savaşçı olarak kalacaksın. Öğrettiklerini hiç unutmayacağım Neslican'ım huzur içinde uyu mücadelen çok güzeldi', 'Sen bizden gideli 2 yıl olmuş meleğim. Asla ama asla seni unutmayacağım canım senin yaşadıklarını anlamaya gayret gösteriyorum, azmini görüyorum hala, seni öğrenmeye çalışıyorum bir tanem. Her zaman her konuda en güzeli sendin, iyi ki vardın iyi ki varsın Neslican' mesajları yer aldı.

Kanser nedeniyle bir bacağını kaybeden ve kendisine 'demir kadın' diyen Neslican Tay, bir röportajında "Bacağım yok ama yaşam sevincim var. Ben bir bacaktan ibaret değilim, çok daha fazlasıyım" sözleriyle binlerce kişiye umut olurken, verdiği mücadele ile de hafızalara kazınmıştı.